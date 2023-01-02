Українська авіація завдає ударів по ЗРК ворога, а окупанти вилучають у підприємців транспорт і товари, — Генштаб

Протягом 313-ї доби російського широкомасштабного вторгнення ворог завдав по Україні ракетного та 28 авіаційних ударів, з яких 27 (з використанням іранських дронів-камікадзе) були спрямовані на цивільну інфраструктуру. Всі ці дрони було збито, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

На Бахмутському напрямку окупанти продовжують обстрілювати райони 12 населених пунктів, включаючи Білогорівку, Соледар та Бахмут, а на Авдіївському напрямку ворожий вогонь зафіксовано у Бердичах, Авдіївці, Георгіївці, Мар'їнці та Водяному (всі — Донецька область).

У Херсонському напрямку противник продовжує обстріл населених пунктів уздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Херсона, Антонівки та Берислава. Серед мирного населення є поранені. Окупанти збирають інформацію про осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, та вилучають у них автомобільний транспорт і товари.

На противагу ворогові Повітряні сили ЗСУ протягом доби завдали 10 ударів по районах зосередження ворога та 5 — за позиціями його зенітно-ракетних комплексів. Також отримано підтвердження результативності удару в районі зосередження ворога у населеному пункті Макіївка Донецької області — там знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, втрати особового складу окупантів уточнюються.

Нагадаємо, колишній командувач сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що Україна зможе звільнити окупований росією Крим вже до кінця серпня 2023 року, проте для цього Захід має продовжувати санкційну політику щодо країни-агресора РФ і надати Україні високоточну зброю. більшої дальності.

Фото Генштабу ЗСУ

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