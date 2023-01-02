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Події

Ніч виявилася напруженою: ворог атакував Дніпропетровщину ракетами, дронами-камікадзе та важкою артилерією

8:32 2 січня 2023
ППО

Вночі в Дніпропетровській області було збито 3 «шахеди» й одну високоточну ракету Х-59МК2, яка летіла в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури. Про це повідомив керівник області Микола Лукашук.

За його словами, окупанти били по Нікопольському та Кам'янському районах.

У Нікополі внаслідок обстрілів ствольною артилерією було пошкоджено господарський об'єкт.

У Верхівцевській громаді Кам'янського району стався вибух. Почалася пожежа біля приватного підприємства. Рятувальники вже ліквідували. Обійшлося без жертв.

На місці пожежі було виявлено уламки БПЛА.

Нагадаємо, у Києві, внаслідок нічних повітряних ударів окупантів, пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. У столиці запроваджуються аварійні відключення світла.

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