Відразу дві форми раку: експершій ракетці світу поставили невтішний діагноз

Легендарна американська тенісистка чеського походження Мартіна Навратілова повідомила, що серйозно хвора.

18-разова переможниця турнірів «Великого шолома» (більше титулів лише у Серени Вільямс — 23 та Штеффі Граф — 22) зізналася, що у неї діагностували рак горла та молочної залози після виявлення збільшеного лімфатичного вузла на шиї на початку листопада.

«Це серйозний подвійний удар, але його можна виправити. Сподіваюся на сприятливий результат. Якийсь час буде надзвичайно важко, але я боротимуся всіма наявними силами», — цитує Навратилову видання The Times.

Зазначимо, що це вже не перша боротьба Мартіни із підступною хворобою. У 2010 році в неї вже діагностували рак грудей, і тоді за півроку лікування їй вдалося вийти переможницею у цьому поєдинку.

До речі, з 2014 року Навратілова, яка першою зі спортсменок топрівня зізналася в нетрадиційній сексуальній орієнтації, перебуває у законному шлюбі з колишньою віцеміс СРСР Юлією Леміговою.

Мартіна Навратилова із законною дружиною Юлією Лемиговою

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Король футболу Пеле помер від раку кишечника.

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