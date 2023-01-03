Ми думаємо, чому росіяни такі кінчені. Чому путін несе всю цю маячню, і, здається, іноді в неї вірить. І як у таке можна вірити? А виявляється, можна, пише аналітик та інвестиційний банкір Сергій Фурса на своїй сторінці у Фейсбуці.

«путін сидів у бункері два роки ковіду, тому що боявся заразитися. Сидів зі своїм другом, Ковальчуком. Який мільярдер, тому що друг путіна. І ще в нього є брат. Великої вченості брат. Академік. Тому що брат друг путіна. І директор Курчатовського інституту. І судячи з усього вони спілкувалися не тільки на історичні теми. І судячи з усього спілкувалися і до ковіду. Так ось, уявляєте, про що в бункері могли говорити путін і Ковальчук, якщо брат Ковальчука, теж Ковальчук і великий вчений, говорить, і говорить публічно, таке: «Мрія еліти західної, а вона сконцентрована в багатьох клубах: Горнському, Більдерберзькому, Римському, Давоському, які вже століття засідають і думають, як бути, що робити, — мрія в тому, щоб вивести «службових людей» для того, щоб наявний устрій уже більше не змінювався і вони могли б царювати. І сьогодні з'явилася технологічна можливість створення службових людей. І вам більше не треба буде стільки людей взагалі! Штучна матка, інкубатор, і як курчата… І далі ви за допомогою генетичного редагування можете отримати службових людей у потрібній кількості. Прибирають дуже ласкаво, в білих рукавичках. Їх привчають до одностатевих шлюбів, щоб вони більше не розмножувалися. І через пару поколінь там уже нікого особливо не буде! А решта населення… Ми, Китай, Індія… До нього прийде ковід зі стовідсотковою смертністю і виріже всіх. Нас-то вони не шкодуватимуть. Це складна, давно задумана справа… Два брати створили свого часу за допомогою свого дружка Рокфеллера Всесвітню організацію охорони здоров'я. Вони її створили не для лікування. А для того, щоб узяти під контроль стан здоров'я людства в різних частинах світу, впливати на нього за допомогою вакцинації, наприклад, і зробили кеш-машину, за допомогою якої, вкидаючи «качки» про той чи інший грип, заробляли трильйони на виробництві ліків».

За словами Фурси, загалом зрозуміло, навіщо путін засів у бункері. Тому що інакше проти нього зроблять спеціальний вірус, як заповідав ще Рокфеллер.

«І чи то вб'ють, чи то привчать до одностатевого шлюбу з Кадировим. Або з Пригожиним. І вони про це на трьох розмовляли всі два роки. У бункері. Про історію і про змову світову. І про те, що тільки велика росія з великою історією і великим путіним, до якого не дотягнулися ще руки Більдерберзького клубу, може зупинити цю змову. Цікаво, коли йому телефонує Макрон, він йому тільки про історію розповідає? Чи про Рокфеллера теж? Про службових людей? Біолабораторії? Про змову Більдерберзького клубу?«

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