Під Києвом п'яний депутат погрожував поліцейським розправою (відео)

В поліції Київщини розповіли подробиці інциденту, що стався у селі Рокитному на різдвяні свята, де п'яний чоловік у комендантську годину напав на поліцейських.

Як повідомляють у відділі коммуникацій, правоохоронці близько 23:20 зупинили автомобіль Audi, водій якого перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Під час документування на місце події під’їхав автомобіль Mitsubishі, яким керував 65-річний місцевий представник влади.

Він вийшов з автомобіля та почав звинувачувати працівників поліції, спровокувавши конфліктну ситуацію.

«Він агресивно себе поводив щодо силовиків, законним вимогам яких не підкорявся, зірвав нагрудну бодікамеру та пошкодив її, водночас погрожуючи поліцейським фізичною розправою. При спробі затримання депутат чинив опір та втік з місця події», — йдеться у повідомленні.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (ч.1 ст. 345 ККУ), санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, що у Харкові порушення вимог щодо заборони пересування у комендантську годину призвело до трагедії — водій намагався втекти від патрульних, став винуватцем ДТП та загинув.

Фото — скріншот

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