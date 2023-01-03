Свою армію пригожин створює не для захоплення України, а з прицілом на подальші події у росії, — Казанський

Журналіст Денис Казанський провів паралелі з подіями в Грузії наприкінці 80-х років минулого сторіччя, коли активну участь у поваленні президента брала воєнізована організація.

«Довго думав, кого ж мені нагадує пригожин. І наразі зрозумів — це практично точно Джаба Іоселіані, — пише Денис Казанський у соцмережах. — Грузинський кримінальний авторитет, який наприкінці 1980-х, передчуваючи веселі часи, створив воєнізовану організацію «Мхедріоні», що стала згодом чимось середнім між приватною армією та ОЗУ.

У 1991 році в Грузії почалася громадянська війна, тут «Мхедріоні» і стали у нагоді. Люди Іоселіані взяли активну участь у поваленні законного президента Гамсахурдіа, після чого владу в Грузії захопила військова хунта і Джаба на якийсь час став одним із найвпливовіших людей у країні.

Ось карний злочинець з його Вагнером — це теж саме. Свою армію він створює явно не для захоплення України, а з прицілом на подальші події у росії".

Фото з мережі

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