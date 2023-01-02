На Україну насувається похолодання: якою буде погода на Різдво

Аномально теплий початок 2023 року на території України збережеться ще кілька днів. Тепло та сухо буде в нашій країні під впливом великої області підвищеного атмосферного тиску.

Але вже з п'ятниці серія атлантичних циклонів змінить ситуацію. Пройдуть опади у вигляді дощів з поступовим переходом у сніг, а також відбудеться значне зниження температури протягом 7 — 8 січня, окрім крайнього півдня країни та західних областей. Ближче до Різдва до України повернеться зима.



Такий прогноз дає синоптик Ігор Кібальчич.



У четвер, 5 січня, погодні умови змінюватимуться під впливом активного циклону з заходу. Помітно зменшиться атмосферний тиск, пройдуть опади переважно у вигляді дощу, у північних областях місцями з мокрим снігом. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7−12 м/с, місцями пориви до 15−20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5°С, на Лівобережжі −3…+2°С. Вдень повітря прогріється до +4…+9°С, у південній частині +10…+12°С.



У п'ятницю, 6 січня, вночі пройдуть опади у вигляді дощу з переходом у сніг, вдень переважно сухо на всій території України. На дорогах північних та центральних областей ожеледиця. Вітер північно-західний, 7−12 м/с, у західній частині змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря протягом доби буде у межах −3…+2°С, на півдні +2…+7°С, крайній півночі −7…−2°С.



На вихідні, 7 — 8 січня, в Україні продовжиться зниження температури. У суботу черговий атлантичний циклон принесе до нашої країни опади у вигляді снігу та мокрого снігу, на півдні з дощем. У неділю погоду визначать антициклон скандинавського походження, тому істотних опадів не передбачається. Температура повітря у нічний час знизиться до −8…−3°С у суботу та до −12…−7°С у неділю. Денні значення температури становитимуть −7…−2 °С, у південній та західній частині близько 0 °C.

Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що в січні 2023 року середня місячна температура в Україні буде в межах 0−5 градусів морозу, у Криму — +1…+2 градуси, що на 1−1,5 градуси вище за норму. У східних та північно-східних областях близько до норми.

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