Його відео збирали десятки мільйонів переглядів: знаменитий гонщик-трюкач загинув у аварії

Трагедією завершилося катання на снігоході для 55-річного легендарного ралійного гонщика та шоумена Кена Блока.

«Водій Кеннет Блок, 55-річний чоловік із Парк-Сіті, штат Юта, їхав на снігоході крутим схилом, коли снігохід перекинувся та приземлився на нього, — йдеться в повідомленні офісу шерифа лісової служби США. — Він був оголошений мертвим на місці події. Містер Блок їхав із групою, але був сам, коли сталася аварія. Офіс державної медичної експертизи встановить офіційну причину смерті. Ми засмучені новиною про втрату Кеннета, висловлюємо глибокі співчуття його сім'ї та друзям. Також дякуємо всім нашим співробітникам, які були задіяні у наданні допомоги».

Додамо, що Блок — відома у світі автоспорту особистість. Створивши успішну компанію з виготовлення взуття для скейтбордингу DC Shoes, Кен у 40-річному віці вирішив спробувати себе в ралійних перегонах. Уже за рік він увійшов до топ-10 гонщиків у своєму класі. Також Блок часто з'являвся у популярних телевізійних шоу, таких як Top Gear та Stunt Junkies, і брав участь у таких перегонах, як One Lap of America.

Кен Блок прийшов в автоспорт у 40 років

При цьому гонщик, відео з досягненнями якого збирали на його Youtube-каналі десятки мільйонів переглядів, неодноразово спростовував закони фізики, коли робив неймовірні трюки на автомобілі — чого вартий лише стрибок завдовжки 52 метри!

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий мотогонщик Марк Перслоу розбився на «трасі смерті».

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