У критичному стані: зірка Голлівуду Джеремі Реннер потрапив до лікарні, отримавши травми під час прибирання снігу

У понеділок, 2 січня, американські ЗМІ повідомили про термінову госпіталізацію зірки Голлівуду Джеремі Реннера. Актор, який двічі номінувався на премію «Оскар», опинився в лікарні в критичному стані, після того, як отримав тяжку травму під час прибирання снігу. Сталося це 1 січня в штаті Невада, де 51-річний Реннер має велике ранчо біля озера Тахо в горах Сьєрра-Невада.

Спочатку ніяких подробиць характер травми відомо не було. Представник актора заявив, що в неділю Джеремі на гелікоптері доставили до лікарні, де він отримує належний догляд. Загрози життю немає.

Тільки 2 січня стало відомо, що сталося з Реннером. Виявляється, Джеремі є великим аматором важкої техніки. На своєму ранчо він зібрав кілька десятків тракторів, бульдозерів, снігоприбиральних машин. У грудні актор став для місцевих мешканців справжнім героєм. Він безстрашно вирушав розчищати дороги, що завалило снігом. Дії Реннера дозволили десяткам його сусідів уникнути ізоляції.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», на Канаду та США перед Різдвом обрушилися аномальні морози та снігопади. За останніми даними, вони стали причиною загибелі щонайменше 70 людей.

У перший день 2023 Джеремі Реннер знову вирушив розчищати сніг. Він сів за кермо снігоприбиральної машини Sno-Cat. Актор встиг від'їхати від свого будинку на кількадесят метрів. Якоїсь миті він зупинив машину і виліз із кабіни. І тут стався прикрий інцидент, який ледь не вартував Джеремі життя. Sno-Cat зненацька рушив з місця та переїхав Реннера!

Точніше, машина переїхала ногу актора. Він втратив багато крові. Джеремі пощастило — побачили його сусіди. Вони кинулися до нього на допомогу, викликали вертоліт із бригадою швидкої допомоги. Поки чекали медиків, сусіди зуміли самі накласти джгут на ногу.

Поки що не зрозуміло, чи зможуть лікарі врятувати ногу. Численні переломи, обмороження — все це не обіцяє нічого хорошого.

2018 року Реннер зламав обидві руки під час зйомок фільму «Ти квач!». Йому вдалося продовжити кар'єру після цього інциденту.

Джеремі став зіркою першої величини завдяки ролі супергероя на ім'я Клінт Бартон або Соколине Око. Він зіграв цього персонажа у всіх фільмах із серії «Месники», а також у мінісеріалі «Соколине Око».

До «Месників» Реннер прославився завдяки фільмам «Еволюція Борна», «Місія нездійсненна: Протокол Фантом», «Місія нездійсненна: Нація ізгоїв». Свої номінації на премію «Оскар» Джеремі отримав за ролі у картинах «Володар бурі» та «Місто злодіїв».

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