Оля Полякова переселила доньок в підвал

Популярна співачка Оля Полякова змушена була переселити своїх доньок, які повернулися з-за кордону до України, до підвалу. Наразі вони мешкають у заміському будинку в Бориспільському районі. Через жорстокі ворожі ракетні обстріли усі змушені під час повітряної тривоги, коли зовсім поряд лунають вибухи, чути звуки збитих повітряних цілей, ховатися у підвалі. Там і спали дві ночі поспіль.

Оскільки усім на дивані виявилося тіснувато, Оля облаштувала в домашньому укритті комфортні спальні місця: поставила два ліжка, підготувала все необхідне.

«Два дні поспіль ми вже спали у підвалі. Там у нас був незручний диван. І сьогодні ми принесли до підвалу ліжка. Раптом що, будемо тут ночувати. А то діти мої спали на цьому дивані», — розповіла Оля та показала відео.

Вона дуже сподівається на те, що спати усім в підвалі все ж таки не доведеться.

Нагадаємо, старша донька Полякової — Маша — вчиться в музичному закладі в Лондоні. Там дівчина живе в гуртожитку. Молодша Аліса ще є школяркою. У перші дні російського вторгнення співачка виїхала з дітьи до подруги у Францію. Співачка зізнається, дівчата дуже скучили за домом.

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