Вдалі проєкти, грошові надходження та яскраві події: гороскоп від Анжели Перл на 4 січня

Відома австралійська астрологиня Анжела Перл, яка народилася в Україні, впевнена, що перша середа цього року буде насиченим днем.

На її думку, розпочаті сьогодні проєкти будуть вдалими, а успіху досягне кожен, хто не сидітиме склавши руки, а почне робити всі необхідні для цього дії.

Овен (21 березня — 19 квітня)

День видасться насиченим, щоб досягти успіху, доведеться виявити наполегливість та застосувати творчий підхід. Інформація, отримана раніше, буде дуже доречною. Варто подумати про просування нових проєктів. Увечері про себе можуть нагадати старі знайомі. Вдасться весело провести час.

Телець (20 квітня — 20 травня)

День підходить для спілкування та відпочинку. Рекомендується більше часу проводити з близькими та рідними. Вирішення робочих питань краще відкласти на потім. Потрібно берегти свої сили. Варто подумати про нові проєкти. Не треба боятися експериментів та нестандартних рішень.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День видасться насиченим, але непростим. Величезна кількість подій заберуть усі сили та енергію. Доведеться неодноразово проявити лідерські якості. Не варто боятися просити допомоги у колег та однодумців. Увечері рекомендується приділити час коханій людині.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цього дня вдасться легко порозумітися з оточенням. Інтуїція підкаже, з ким краще мати справу, а яким людям краще відмовити. Ймовірно початок романтичних стосунків. У другій половині дня вдасться вирішити давні конфлікти. Близькі та рідні будуть раді візиту Раків.

Лев (23 липня — 22 серпня)

День буде наповнений зустрічами, у тому числі незапланованими. Швидше за все доведеться спілкуватися з людьми, які не викликають симпатій. З жінками буде найлегше порозумітися. Можливі грошові надходження.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

День підходить для активного відпочинку. Не виключені зустрічі з цікавими особистостями. Не варто боятися бути щирим та справжнім. Навколишні оцінять це. Не треба відкладати вирішення робочих питань на потім. Увечері вдасться вирішити давні конфлікти та суперечки.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День видасться непростим, але насиченим. Дрібні непорозуміння та проблеми швидко виведуть з рівноваги. Не виключені розбіжності з близькими та рідними. З жінками буде складно порозумітися. Варто контролювати свої висловлювання. Деякі слова можуть сильно зачепити оточення.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Більшість питань доведеться вирішувати самостійно. Самому вдасться досягти успіху. Не варто боятися розповідати про свої перемоги. Навколишнім буде цікаво почути про чужі досягнення. День підходить для вирішення фінансових питань. Можливі несподівані ділові пропозиції.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День буде сповнений яскравими, насиченими подіями. Вдасться провести час з користю. Не виключено отримання несподіваних ділових пропозицій. Перш ніж ухвалити важливе рішення, варто порадитися з близькими та рідними.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Цього дня вдасться вирішити усі заплановані питання. Буде шанс отримати цінну інформацію, яка стане в нагоді найближчим часом. Можна сміливо розпочинати плани на найближче майбутнє. Не варто випускати з уваги дрібні деталі.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День видасться спокійним та продуктивним. Все складатиметься дуже вдало. За допомогою можна звернутися до старих знайомих. Вони дадуть цінні поради. Можливі несподівані візити до гостей. Не виключені приємні сюрпризи.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День видасться яскравим та насиченим. Вдасться не раз виявити свої таланти та здібності. Варто прислухатись до своєї інтуїції. Вона підкаже, як краще діяти цього дня. Складні питання краще відкласти другого дня. Вечір рекомендується присвятити відпочинку.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс дав прогноз на 2023 рік про те, коли закінчиться війна, коли ліквідують путіна та як розвиватимуться події в Україні.

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