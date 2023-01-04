Головне — справедливість: в одному з міст світло будуть відключати у «ручному режимі»

У Тернополі, де продали демонтований пам'ятник радянським льотчикам та купили на виручені кошти дрони для ЗСУ, з нового року вирішили вручну відмикати електроенергію в будинках, які підключені до електроліній, які живлять котельні чи лікарні. Наразі у місті налічується кілька сотень таких будівель.

Рішення про відімкнення таких будинків від критичної мережі прийняли у «Тернопільобленерго», розповіли на місцевому телеканалі Т1.

За інформацією журналістів, місцеві енергетики отримали відповідну вказівку від національної енергетичної компанії «Укренерго». Причина — чисельні скарги інших споживачів на несправедливий розподіл відімкнень, мовляв хтось по кілька годин сидить без світла, а хтось електрику має завжди.

До відключення мають залучити електриків обслуговуючих компаній, однак опитані журналістами фахівці повідомили, що поки ще не отримували відповідних наказів.

Відзначимо, що з початком війни Тернопіль прийняв багато вимушених переселенців зі сходу країни, тому навантаження на електролінії значно зросло.

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