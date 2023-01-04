Українка Костюк перемогла в Аделаїді чинну чемпіонку Уїмблдона (відео)

Друга ракетка України Марта Костюк (69-а у світовому рейтингу), яка показала свого нового хлопця, продовжує переможну ходу на престижному турнірі WTA 500 в австралійській Аделаїді з призовим фондом 826 тисяч доларів.

У поєдинку другого кола 20-річна киянка сенсаційно перемогла чинну чемпіонку Уїмблдона, 23-річну Олену Рибакіну з Казахстану, здолавши за 2 години та 25 хвилин суперницю у трьох сетах — 6:7 (5), 6:2, 6:3.

До речі, на післяматчевій пресконференції після тріумфу на Уїмблдоні уродженку москви запитали, як вона ставиться до вторгнення російських військ в Україну. Тоді Олена «прикинулася шлангом», вдавши, що не розуміє, про що йдеться.

Як би там не було, Рибакіна програла суперницям з України четвертий матч поспіль, розпочавши серію з невдачі у поєдинку за «бронзу» Олімпійських ігор у Токіо проти Еліни Світоліної.

Вихід до чвертьфіналу змагань на Зеленому континенті приніс Костюк, яка обіграла раніше у кваліфікації іспанку Крістіну Буксу (7:6, 6:4), Маяр Шериф з Єгипту (6:3, 6:1), а в матчі першого кола австралійку Джеймі Форліс (6:1, 3:6, 6:4), 20 465 доларів та 100 рейтингових очок. Путівку до півфіналу Марта оскаржить у поєдинку з переможницею матчу між Онс Жабер з Тунісу (2-а) та румункою Сораною Кирстею (45-а).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марта Костюк виграла у парному розряді престижний турнір у Франції.

Фото WTA

55

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram