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Україна

ЗСУ не прощають помилок: в Луганську понад 100 росіян потрапили до лазаретів, а ще 80 у Токмаці — на цвинтар

18:23 4 січня 2023
військові

Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та намагається покращити тактичне становище на Куп'янському напрямі.

На Новопавлівській, Запорізькій та Херсонській ділянках фронту ворог веде оборону. Проводить інженерне обладнання позицій та мінування місцевості вздовж лівого берега річки Дніпро, повідомили у Генштабі.

Окупанти продовжують переміщати до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси. Окрім залізничних перевезень, використовує військово-транспортну та цивільну авіацію.

У Луганську, у неврологічному відділенні Луганської обласної клінічної лікарні, окупанти лікують понад 100 найманців приватної військової компанії «вагнер».

За інформацією Генштабу, підтверджено вогневу поразку 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки росіян у районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими.

Наша авіація протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони за поточну добу зазнали вогневої поразки пункту управління, 2 районів зосередження живої сили, військової техніки та складу боєприпасів ворога.

Нагадаємо, за даними української розвідки, росія готується до наступного масованого удару по Україні, про що свідчить підготовка екіпажів авіації загарбників.

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