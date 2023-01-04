росія готується до наступного масованого удару по Україні, про що свідчить підготовка екіпажів авіації загарбників.



Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна представник ГУР МО Вадим Скібіцький.



Він не став вказувати будь-яких точних дат, коли чекати на масовану атаку окупантів, але припустив, що вона може відбутися й раніше 9−10 січня.

«Це залежатиме від того, скільки вони будуть застосовувати ракет, скільки на сьогодні у них готові. Ми бачимо, що зараз авіація тренується, перелітає з одного аеродрому на інший, є тренування екіпажів щодо завдання ударів за минулу добу. Отже, йде процес підготовки до подальшого обстрілу», — сказав він.



Також Скібіцький додав, що росіяни враховують погоду.



«Зараз якраз нормальна погода саме для застосування більш високоточного озброєння. „Шахеди“ зараз, як правило, працюють у темний час, а ракетне озброєння може застосовуватися протягом доби. І зараз погода, принаймні у Києві, відповідна», — відмітив Скібіцький.

Нагадаємо, перед Новим роком й на новорічні свята росія завдала кілька нових великих повітряних ударів по Україні, в тому числі тероризуючи ночами іранськими дронами. У Повітряних силах ЗСУ заявляли про успішне знищення ракет та БПЛА ворога. Росіянам не вдалося влаштувати українцям блекаут на свята. Президент Володимир Зеленський заявляв, що нічними атаками в Україні росія намагається виснажити українську ППО.



Президент також попередив українців про можливу нову атаку на Різдво.

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