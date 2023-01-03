«росія планує тривалу атаку „Шахедами“. Її ставка може бути на виснаження»: Зеленський попередив про нову загрозу

Президент України Володимир Зеленський попередив українців, що через ворожі атаки з повітря цими тижнями ночі можуть бути неспокійними.

«Від початку року минуло лише два дні, а кількість збитих іранських дронів над Україною вже понад 80. І найближчим часом ця кількість може зрости. Бо цими тижнями ночі можуть бути доволі неспокійними. Ми маємо інформацію, що росія планує тривалу атаку „Шахедами“. Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики. Але ми маємо зробити і зробимо все, щоб і ця мета терористів зазнала провалу, як і всі інші», — сказав він у відеозверненні.

Зеленський подякував підрозділам Сил оборони України, які цими днями успішно боронили небо, відзначивши повітряні командування «Центр», «Південь» та «Схід», а особливо — бійців 96-ї Київської, 208-ї Херсонської та 138-ї Дніпровської зенітних ракетних бригад, 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряних сил, а також воїнів 39-го зенітного ракетного полку Сухопутних військ.

«Я дякую пілотам наших винищувачів та бійцям мобільних вогневих груп. Зараз той час, коли всім, хто залучений до захисту неба, треба бути особливо уважними», — зазначив президент.

За словами Зеленського, російському режиму потрібні «мобілізаційні емоції», щоб щось продемонструвати своїм громадянам та показати, що нібито все у кремля йде «за планом».

«Наше ж завдання — щодня давати Україні успіхи, здобутки, хай невеликі, але перемоги над терористами й терором. Кожен збитий дрон, кожна збита ракета, кожна доба з електрикою для наших людей і мінімальні графіки відключень — це саме такі перемоги. І кожен крок наших військових на фронті вперед, кожна збережена позиція — це такі успіхи, які мають зараз стратегічне значення», — підкреслив він та додав: «Ми маємо підвищити максимально для держави-терориста ціну нової мобілізації та війни загалом».

Володимир Зеленський також окремо подякував воїнам, які тримають фронт під Бахмутом, на Соледарському та інших напрямках. «Дякую за Луганщину, за південь! Хоч би як було складно зараз, це треба витримати. Щоб наприкінці цієї зими було легше», — резюмував президент.

Нагадаємо, що масштабна повітряна тривога лунала в Україні 31 грудня — ворог завдавав ракетні удари по кількох регіонах, у тому числі й по столиці. У новорічну ніч над Києвом було збито більше 30 ворожих дронів, наступної ночі у столичному регіоні знов працювала ППО — близько 20 цілей було знешкоджено. Снаряди, що баражують, також летіли на Дніпропетровську та Запорізьку області.

Фото — скріншот

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