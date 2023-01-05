Допомога з безробіття у 2023 році: хто отримуватиме максимальні 6700 гривень, а хто — всього тисячу

Громадянам, які отримали статус безробітного, цього року зменшили виплати. Якщо раніше максимальна виплата була на рівні 150 відсотків мінімальної зарплати, то наразі вона дорівнює «мінімалці».

Як повідомляють у Київському міському центрі зайнятості, згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», під час дії воєнного стану максимальний розмір допомоги з безробіття не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на 1 січня календарного року. Наразі це — 6 700 гривень.

Тривалість виплат з безробіття — до 90 календарних днів. Виключення зроблено для людей, яки лишилися без роботи за рік до виходу на пенсію та мають необхідний для її призначення страховий стаж. У такому випадку їм виплачуватимуть допомогу протягом 360 календарних днів.

Мінімальні виплати — 1 000 гривень — отримуватимуть безробітні, які протягом 12 місяців перед реєстрацією в центрі зайнятості мають страховий стаж менше семи місяців.

Нагадаємо, що час, коли людина перебувала на обліку в центрі зайнятості, зараховують до страхового стажу.

Ексклюзивне інтерв'ю з міністеркою соцполітики Оксаною Жолнович «Що буде із субсидіями, чи є гроші на пенсії та соціальні виплати, хто отримає додаткову допомогу від президента» читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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