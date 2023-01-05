Українцям перерахують суми у платіжках за газ: до чого готуватися

З січня, тарифи на газ в якому у порівнянні з груднем минулого року не змінилися, споживачам можуть перерахувати розмір абонентської платні.

Як пише OBOZREVATEL, абонплату встановлюють, виходячи із споживання енергоносія за минулий рік: обсяг газу множать на тариф та ділять на 12 місяців. Варто пам'ятати, що у кожного постачальника — свій тариф.

До 1 січня українці платили, виходячи з обсягів споживання з 1 жовтня 2020 року до 30 вересня 2021 року, а 1 січня 2023 року платитимемо з розрахунку того газу, який витратили з жовтня 2021 року до кінця вересня 2022 року.

Тим, хто споживав більше газу, встановлять вищу абонплату, а економні споживачі, швидше за все, платитимуть менше.

Матеріал про те, що ще зміниться для споживачів з 1 січня, а також про пенсії, податки та тарифи на комуналку, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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