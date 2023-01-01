Постачальники оприлюднили тарифи на газ у січні-2023: хто буде платити по 7,70 за кубометр, а хто — майже 10 гривень

У січні 2023 року ціна газу для населення лишається стабільною порівняно з груднем 2022 року.

Як пише «Газправда», у різних постачальників вартість енергоносія для побутових споживачів коливається від 7,70 до 9,99 грн.

Фото Газправди

Близько 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами компанії «Нафтогаз України», які отримують газ за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр. Деякі з невеликих приватних постачальників мають низькі річні ціни на газ, але пропонують таку вартість лише «старим» споживачам. А новим потенційним клієнтам пропонується лише місячна ціна, що може виявитися суттєво вищою за річну.

Нагадаємо, що для організацій, які мають на балансі житлові помешкання чи гуртожитки, до кінця березня 2023 року встановлено спеціальну ціну на газ.

Матеріал про те, як з 1 січня зміняться пенсії, податки та тарифи на комуналку, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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