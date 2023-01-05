Попереду буде «різанина»: відомий соціолог про долю пригожинських зеків

Днями було опубліковане інтерв'ю з «пригожинськими» зеками, які воюють під Бахмутом і тішаться, що з шести місяців, на які їх завербували, вдалося протриматися три і вижити. «Екватор», мовляв, уже перейшли. Як пише в соцмережах соціолог та дослідник «путінізму» Ігор Ейдман такі заяви лише підтверджують «тупість» тих, хто це говорить:

«Невже вони думають, що їх через три місяці хтось відпустить? Кримінальники, які скуштували крові й навчилися професійно вбивати, на волі для будь-якої влади вкрай небезпечні. Відпускати їх ніхто не збирається і права не має. Через 3−4 місяці кремль може зіткнутися зі ще однією проблемою. У десятків тисяч озброєних кримінальників закінчиться „термін контракту“ і вони вимагатимуть, щоб їх відпустили додому».

За словами Ейдмана, навіть важко уявити, що озброєні люди, які буквально дивом вижили в бійні, які рахували дні до звільнення, будуть робити, коли зрозуміють, що їх обдурили і треба знову йти на смерть або на зону.

«Повстануть? Будуть пробиватися зі зброєю додому? Воювати на Пригожина в будь-якому разі їх більше ніхто змусити не зможе. Куди ж їх дівати? Єдиний вихід у Пригожина — утилізувати своїх зеків до того, як у них закінчиться „термін контракту“. Чим він уже частково займається під Бахмутом. Цінність озброєних рабів для нього знижується в міру того, як добігають кінця обов'язкові шість місяців їхньої служби. З початку весни тих, хто відмовиться продовжувати контракт (тобто більшість зеків), командування буде свідомо підставляти під українські ракети або просто таємно розстрілювати поодинці, поки вони не зрозуміли, що їх обдурили, і не збунтувалися».

Нагадаємо, журналіст Денис Казанський переконаний, що свою армію Пригожин створює не для захоплення України, а з прицілом на подальші події у росії.

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