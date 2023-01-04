«Улюбленці Фортуни»: у яких знаків зодіаку почалася біла смуга у січні 2023 року

Січень 2023 року для деяких представників зодіакальних сузір'їв буде по-справжньому щасливим.

Про це розповіла астролог Олена Демченко .

«Період триватиме до 8 січня включно. Головне, не прогаяти шанс стати покращеною версією себе в новому році. Подумайте — чому б не скористатися цією білою смугою в житті?» — звертається Демченко до своїх підписників.

У яких же знаків Зодіаку почалася біла смуга в січні 2023 року?

На думку астролога, початок січня 2023 року обіцяє бути вдалим і щасливим для трьох представників зодіакальних сузір'їв.

Близнюки

Народжені під цим знаком увійшли до списку тих знаків, кому на початку січня посміхнеться успіх. На думку астролога, для його представників настає відповідний період, щоб поринути у духовні пошуки. Близнюки без особливих зусиль розпочнуть новий 2023 зі сприятливої ноти.

На початку січня нинішнього року на представників даного знаку зодіаку чекають доленосні знайомства та нові можливості. Нарешті, ви зможете залишити всі образи в минулому і почати все заново. Головне не зупинятись на досягнутому.

Діва

Успіх супроводжуватиме Дів на особистому фронті. Якщо ви самотні, є висока ймовірність, що на початку січня ви зустрінете свою другу половинку. Також Діви можуть знайти роботу своєї мрії і змінити ту, яка їм так довго не подобалася.

Декого з них на початку січня 2023 року чекає підвищення. Головне не опускати руки, якщо у вас щось не виходить. Запасіться терпінням і з гордістю долайте труднощі, що виникли на вашому шляху.

Козеріг

Початок січня 2023 року виявиться для Козерогів дуже щасливим та вдалим періодом. Улюбленцями Долі стануть творчі представники зодіакального сузір'я. Вихідний день, неділю, слід присвятити відпочинку — тільки так ви зможете налаштуватися на лад. По можливості розслабтеся, всі важливі справи перенесіть на другий день.

Також астролог рекомендує скласти плани на 2023 рік (і це стосується не лише трьох знаків Зодіаку). У тихій та затишній обстановці, за чашкою ароматної кави чи чаю напишіть усе, чого б вам хотілося досягти у новому році. Всесвіту подобаються цілеспрямовані люди, тож він їм допомагатиме, зазначає експерт із зірок.

Нагадаємо, астролог Влад Росс виступив із несподіваним прогнозом про «одночасну» смерть Папи Римського та кремлівського диктатора володимира путіна.

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