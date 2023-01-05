Російський флот втратив ще два ключові судна: що відбувається

Два ключові судна Північного флоту Військово-морських Сил рф — важкий атомний крейсер «Адмірал Нахімов» і важкий авіаносний крейсер «Адмірал флоту Радянського Союзу Кузнєцов», виведені з ладу. Про це пише Guildhall із посиланням на джерело в розвідувальній спільноті.

«Важкий атомний крейсер „Адмірал Нахімов“ Південного флоту ВМФ рф, який перебуває на ремонті, не здадуть в експлуатацію вчасно. Встановлено, що з елементів бортового обладнання в робочому стані лише система навігації, все інше обладнання до експлуатації не готове», — йдеться у повідомленні.

Важкий атомний крейсер «Адмірал Нахімов»

Також повідомляється, що не пройшов необхідних випробувань і не був запущений ядерний реактор, а також система радіаційного захисту. Виявлено, що застарілий захист графітових стрижнів, виготовлений у 1980 році, пошкоджений корозією.

За наявною інформацією, більшість якісних комплектувальних деталей — відсутні через нездатність їх виробництва російськими заводами.

Як пише Guildhall, ще один корабель Північного флоту ВМФ рф важкий авіаносний крейсер «Адмірал флоту Радянського Союзу Кузнєцов» теж знаходиться в критичному аварійному стані.

Важкий авіаносний крейсер «Адмірал флоту Радянського Союзу Кузнєцов»

«У процесі підготовки до переміщення авіаносця з доку на завод для подальшого ремонту виявлено, що корабель не може пересуватися своїм ходом. Було ухвалено рішення про буксирування судна, але виявилося, що норма живучості не може бути витримана через глибоку корозію палуб нижче третьої, зовнішнього корпусу корабля, а також через наявність води в трюмах. Відповідно є ризик того, що під час буксирування корабель перекинеться на один бік або затоне, тому буксирування відклали на невизначений термін», — пише Guildhall.

При цьому в повідомленні йдеться, що екіпажі обох кораблів були сформовані. Чисельний склад екіпажу авіаносця «Адмірал флоту Радянського Союзу Кузнєцов» було приведено до норми воєнного стану. Екіпаж важкого атомного крейсера «Адмірал Нахімов» сформований та готується до прибуття на судно.

Варто зазначити, що важкий крейсер «Адмірал Кузнєцов» є єдиним авіаносним крейсером Північного флоту ВМФ рф, а важкий атомний крейсер «Адмірал Нахімов» — одним з трьох ракетних крейсерів Північного флоту ВМФ рф.

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