Рашистський снаряд убив цілу родину на Херсонщині

Вдень у четвер, 5 січня, Херсонщина вже вкотре зазнала ворожих обстрілів, наслідком яких стала загибель мирних мешканців.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, внаслідок влучання снаряду в будинок загинула родина з Бериславу.

«В цьому вся ницість і підлість росії. Вранці вони говорять про „різдвяне перемир’я“, а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їхній 12-річний син? Тим, що вони просто українці? Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі», — додав він.

За інформацією керівника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, також росіяни завдали удару й по рятувальниках у Херсоні — обстріляли пожежну частину.

«Будівля зазнала пошкоджень. На щастя, через цю російську атаку люди не постраждали. Днями росіяни атакували медиків, сьогодні — рятувальників. Нікчемні російські окупанти продовжують воювати із тими, хто надає допомогу мирним людям», — повідомив він у соцмережах.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 січня було зафіксовано сім прильотів по будівлям обласної дитячої лікарні у Херсоні. Тоді одна людина загинула, а ще одна була поранена.

Фото — скріншот

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