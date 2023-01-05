39.98 / 40.77 41.80 / 42.76
Київ: +5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Рашистський снаряд убив цілу родину на Херсонщині

15:07 5 січня 2023
Обстріл Херсона

Вдень у четвер, 5 січня, Херсонщина вже вкотре зазнала ворожих обстрілів, наслідком яких стала загибель мирних мешканців.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, внаслідок влучання снаряду в будинок загинула родина з Бериславу.

«В цьому вся ницість і підлість росії. Вранці вони говорять про „різдвяне перемир’я“, а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їхній 12-річний син? Тим, що вони просто українці? Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі», — додав він.

За інформацією керівника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, також росіяни завдали удару й по рятувальниках у Херсоні — обстріляли пожежну частину.

«Будівля зазнала пошкоджень. На щастя, через цю російську атаку люди не постраждали. Днями росіяни атакували медиків, сьогодні — рятувальників. Нікчемні російські окупанти продовжують воювати із тими, хто надає допомогу мирним людям», — повідомив він у соцмережах.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 січня було зафіксовано сім прильотів по будівлям обласної дитячої лікарні у Херсоні. Тоді одна людина загинула, а ще одна була поранена.

Фото — скріншот

792

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Винник

Олегу Виннику знайшли заміну: замість нього співатиме грузин

Салат «Ольга» на Різдво: обов&#39;язково поставте його на стіл – гості з&#39;їдять швидше олів&#39;є

Салат «Ольга» на Різдво: обов'язково поставте його на стіл — гості з'їдять швидше олів'є

Настя Каменських

Настя Каменських нарешті розкрила правду про життя з Потапом

Валерій Меладзе

«Хочу, щоб мене почули»: Валерій Меладзе відповів хейтерам-путіністам

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту