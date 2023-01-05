«Цинічна пастка»: у Зеленського відреагували на заклик патріарха Кирила до перемир'я на Різдво

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, який раніше заявляв, що насправді росія не хоче переговорів, але намагається уникнути відповідальності за розв'язану в Україні війну, скептично поставився до заклику щодо «різдвяного перемир'я», яке озвучив очільник РПЦ патріарх Кирил.

За його словами, Російська православна церква не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як «пропагандист війни».

«РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації рф. Тому заява РПЦ про „різдвяне перемир’я“ — цинічна пастка й елемент пропаганди», — додав він.

Нагадаємо, що навесні минулого року росіяни завдали авіаудару по Свято-Успенській Святогірській лаврі, яка відноситься до УПЦ Московського патріархату. А восени, після звільнення Святогірська біля цієї святині було знайдено катівню, яку влаштували окупанти.

Фото з Вікіпедії

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