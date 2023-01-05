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«Цинічна пастка»: у Зеленського відреагували на заклик патріарха Кирила до перемир'я на Різдво

13:59 5 січня 2023
Патріарх Кирил

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, який раніше заявляв, що насправді росія не хоче переговорів, але намагається уникнути відповідальності за розв'язану в Україні війну, скептично поставився до заклику щодо «різдвяного перемир'я», яке озвучив очільник РПЦ патріарх Кирил.

За його словами, Російська православна церква не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як «пропагандист війни».

«РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації рф. Тому заява РПЦ про „різдвяне перемир’я“ — цинічна пастка й елемент пропаганди», — додав він.

Нагадаємо, що навесні минулого року росіяни завдали авіаудару по Свято-Успенській Святогірській лаврі, яка відноситься до УПЦ Московського патріархату. А восени, після звільнення Святогірська біля цієї святині було знайдено катівню, яку влаштували окупанти.

Фото з Вікіпедії

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