Похолодання, снігопади та штормовий вітер: погода на Різдво не порадує українців

В Україну йде похолодання. 6 січня очікується і дощ, і мокрий сніг, і сніг, і налипання мокрого снігу, посилення північного вітру до штормових значень. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

«Мокрий сніг чи сніг найбільш ймовірні на заході, півночі та північному сході України, де температура повітря буде значно вже нижчою. Це господарюватимуть атмосферні фронти північного походження. На другу половину дня п'ятниці, на Святвечір, основна маса опадів припаде на східні області, центральну частину та південний схід. Захід, північ та центр звільняться від опадів, щоб хрещеникам було легше носити вечерю хрещеним) Періодична швидкість північного вітру досягатиме 15−22 метрів за секунду», — прогнозує вона.

За прогнозом Діденко, температура повітря 6 січня розділиться.

«Південь та південний схід, Закарпаття та Чернівецька область ще побудуть порівняно теплими, +3+8 градусів, у більшості областей України від 3 морозу до 3 тепла. Найхолодніше буде на Сумщині та Чернігівщині, вдень в межах 3−6 градусів морозу. Там, де мокрий сніг, відновиться ожеледиця та ускладниться ситуація на дорогах та тротуарах — водії! візьміть це до уваги! У Києві 6-го січня погода почне також вже відчутно змінюватися — дощ, мокрий сніг, з'явиться ожеледиця на дорогах. Сильний вітер завіватиме переважно найближчої ночі та завтра вранці. Вдень та на Святвечір вітер вгомониться. Температура повітря в столиці найближчої ночі опуститься до нуля, а вдень поповзе далі вниз, очікується -1−3 градусів. А вже на Святвечір може опуститися до -5−7 градусів», — написала синоптикиня.

Діденко зазначає, що 7 січня, на Різдво, морози посиляться, у нічні години впродовж 7−9 січня ймовірні -10−17 градусів, проте переважно на сході, північному сході, у центрі та на півночі України.

«Надалі, після 10-го січня, морози послабнуть, проте все ж на північному сході, сході та півночі України помірні морози ще затримаються — буде нормальна зимова термічна палітра», — прогнозує вона.

Як писали «ФАКТИ», в Україні на початку січня 2022 року встановилася аномально тепла погода. Було зафіксовано перший температурний рекорд року.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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