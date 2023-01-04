Пориви вітру і мокрий сніг: погода в Україні різко зміниться

Українців, які вже пережили перший температурний рекорд 2023 року, попередили про зміну погоди — за даними Українського гідрометцентру, 5 січня у західних, північних та Вінницькій областях, дощитиме, а північному сході йтиме мокрий сніг. Також очікується налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, на дорогах — ожеледиця.

Вітер південно-західний та західний, 7−12 метрів в секунду, вночі у західних областях, вдень в Україні пориви до 15−20 метрів, а на високогір'ї Карпат — до 25 метрів в секунду, хуртовина.

Очікуються пориви вітру і в Києві, тому влада столиці закликає мешканців до обачності — не варто паркувати авто поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев. Усі вікна будинків мають бути щільно закритими, також з балконів слід прибрати предмети, які можуть випасти назовні.

Тим часом синоптикиня Наталка Діденко відзначає, що температурні позначки суттєвих змін поки що не зазнають. Згідно з її прогнозом, температура повітря найближчої ночі в Україні становитиме -3-+4 градуси, вдень до +8 градусів, на півдні та заході місцями до +7+11 градусів. Найхолодніше вже буде на північному сході України, 0+4 градуси.

Прогноз погоди на 5 січня

Також вона очікує на суттєве похолодання на Різдво. Найхолоднішими на свята будуть Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Київщина, Черкащина, Полтавщина, Луганщина, частина Дніпропетровщини та Запоріжжя. У нічні години впродовж 7−9 січня тут температура повітря може опускатися до -10−16 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики Укргідрометцентру прогнозували, що середня місячна температура січня в Україні коливатиметься в межах 0−5 градусів морозу, у Криму — +1…+2 градуси, що на 1−1,5 градуси вище за норму.

178

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram