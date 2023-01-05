У Ватикані попрощалися з Бенедиктом XVI: чому цей похорон став унікальним (фото та відео)

У четвер, 5 січня, у Ватикані відбувся похорон Бенедикта XVI. Як уже повідомляв «ФАКТИ», понтифік на спокої помер 31 грудня після тривалої хвороби.

Поминальна меса відбулася на сходах собору Святого Петра. На площі зібралися щонайменше 50 тисяч людей.

Попрощатися з Бенедиктом прийшли як прості віруючі, так і глави держав та урядів низки країн світу.

Зокрема, на похоронах були присутні президент Італії Серджо Маттарелла, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та члени її кабінету, президент Польщі Анджей Дуда, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент цієї країни Франк-Вальтер Штайнмаєр, королева Бельгії Матільда, король Іспанії Філіп та його мати Софія, президент Латвії Гітанас Науседа.

Вперше в історії Римо-католицької церкви на похороні понтифіка був присутній його наступник.

Зазвичай в останній шлях католицької церкви, що помер, проводжає камерарій Папи Римського, який в момент смерті понтифіка стає тимчасово виконувачем обов'язки глави церкви — до моменту обрання нового Папи.

Проте, як відомо, Бенедикт XVI у 2013 році добровільно пішов на спокій за станом здоров'я. І конклав обрав нового Папу Римського за життя попереднього глави церкви.

Тому похорон Бенедикта став унікальною церемонією.

Франциск очолив поминальну службу. Через серйозні проблеми з коліном Папа Римський був змушений пересуватися на візку. Він лише ненадовго підвівся на ноги, щоб підійти до труни.

Були й інші суттєві відмінності від традиційного похорону понтифіка. У молитвах і співах змінили слова. І перед ім'ям Бенедикта наголошувалося, що він — Папа Римський на спокої.

Не було й обряду знищення «кільця рибалки». Так називається золотий перстень із зображенням апостола Петра, який закидає рибальський бредень у море. Такий перстень виготовляється особисто для кожного новообраного Папи. «Кільце рибалки» нагадує про те, що понтифік є продовжувачем місії апостола Петра — ловцем душ людських. Після смерті Папи камерарій знищує його перстень у присутності інших кардиналів. «Кільце рибалки» Бенедикта XVI було знищено у 2013 році після його зречення.

Труна з тілом покійного була виставлена в соборі Святого Петра 2 січня, щоб усі бажаючі могли попрощатися з ним. За перші п'ять годин це зробили понад 40 тисяч людей.

Тіло Бенедикта XVI знаходилося в кипарисовій труні, куди поклали деякі предмети, що нагадують про його знаходження на престолі — лист з перерахуванням найбільш знакових подій за час його папства, а також монети, які випустили в той час, коли він очолював церкву.

Після поминальної служби кипарисову труну помістили до цинкової. Ту, своєю чергою, поклали в ще одну труну з дерева. Спочиватиме Бенедикт XVI у склепі під собором Святого Петра. Раніше в цьому склепі було тіло його попередника — Івана Павла II, який помер у 2005 році. Через шість років труна з тілом Івана Павла II була перенесена на місце останнього упокою в каплицю Святого Себастьяна.

У Ватикані 5 січня стояв густий туман. Купол собору Святого Петра під час відкритої поминальної меси було майже не видно через це. У ході богослужіння пролунали оплески. Так частина вірян висловила захоплення та повагу до Бенедикта XVI.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як у Бразилії попрощалися з королем футболу Пеле.

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