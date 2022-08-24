В Україні планують різко підвищити штрафи для автомобілістів: за що та як каратимуть

В Україні в Кодексі про адмінправопорушення змінять норми щодо штрафів за перевищення швидкості на автошляхах.

Законопроєкт готується у зв'язку з набранням чинності законом «Про внутрішній водний транспорт».

Документ передбачає доповнення до градації перевищення швидкості, пише адвокат Богдан Глядик.

У законопроєкті передбачено штраф у розмірі 3400 грн за перевищення дозволеної швидкості руху більш ніж на 80 км/год. Якщо швидкість буде перевищена на 110 км/год, штраф становитиме 4250 грн.

Якщо при перевищенні дозволеної швидкості руху більш ніж на 50 км/год автовласник створить аварійну ситуацію, порушнику загрожує штраф у розмірі 5100 грн або позбавлення прав водія на рік.

У документі не прописаний штраф за перевищення швидкості руху на 20 км/год.

Наразі Кодекс України про адмінправопорушення передбачає адміністративний штраф за перевищення дозволеної швидкості на понад 20 км/год — 340 грн, більше ніж на 50 км/год — 1700 грн.

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