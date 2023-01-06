Нехай солдати росії забирають унітази й забираються додому: Зеленський відповів на «різдвяне перемир'я» кремля

У відповідь на чергову пропозицію керівництва росії про «перемир'я» — цього разу приурочене до Різдва — президент Володимир Зеленський спеціально перейшов на російську мову, щоб було зрозуміло мешканцям «запоребрика».

У зверненні за підсумками 316-го дня війни він нагадав, що 15 листопада Україна представила свою «формулу миру», один з пунктів якої — виведення російських військ з території України. На той момент росіяни мали 82 тисячі вбитих. Зараз, за даними Генштабу ЗСУ, втрати росії у війні становлять вже майже 110 тисяч убитими. Схоже, у кремлі «не почули» пропозицію України.

«Ті, хто продовжував терор проти нашої країни й посилав усіх цих ваших людей на забій, відмовляючись від наших пропозицій про припинення російської агресії, точно не цінують життя і тим більше не прагнуть миру», — заявив Зеленський.

На думку українського лідера, зараз у кремлі хочуть використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування ЗСУ на Донбасі та підігнати ближче до українських позицій техніку, боєприпаси та мобілізованих.

«А щоб закінчити війну швидше, потрібно зовсім інше. Потрібно, щоб громадяни росії знайшли у собі сміливість хоча б на 36 годин, хоча б під час Різдва звільнитися від свого ганебного страху перед однією людиною у кремлі», — заявив Зеленський.

Він наголосив, що війна закінчиться тоді, коли російські солдати або підуть, або українська армія їх вижене.

«Так що, нехай забирають унітази — вони їм у дорозі стануть у нагоді — і повертаються до себе. За наш кордон. Від 1991 року», — додав Зеленський.

Говорячи про успіхи української армії на фронтах, президент неодноразово наголошував: в росії не зрозуміли, що сама ідея нападу на Україну була нерозсудливістю з боку кремля.

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