Коли в Україні колядують та кому це можна робити

Незважаючи на те, що українці дуже люблять народні зимові забави, чимало хто досі плутається у тому, коли треба співати колядок, а коли — щедрівок.

Фолькльористи ж роз'яснюють, що колядки зазвичай співають на Різдво (6−7 січня), щедрують напередодні Старого Нового року (13 січня), а засівають — на Василя та Маланки (14 січня).

Колядки — обрядові пісні, що традиційно виконуються дітьми та молоддю (обох статей). Вони містять побажання здоров’я, багатства й доброго врожаю наступного року. Більшість старих українських колядок — це серйозні пісні, що прославляють народження Сина Божого. У давнину юрби колядників зазвичай ходили по хатах, тримаючи в руках зірку, що символізує народження Ісуса Христа. Етнографи пов’язують ці традиції зі святом Коляди (народження Нового Сонця). Хоча існує й більш старовинне пояснення щодо походження свята — від латинського слова «календа». Давньоримським святом січневих календ (від 1 до 15 січня) завершувався святковий цикл, спільний для всього греко-римського світу.

***

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

— Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

Посівалки. Після служби в церкві хлопці-посівальники ходили обсипати зерном оселі родичів, сусідів і знайомих. За повір’ям, першим у Новому році в хату має зайти чоловік — за це засівальник отримував грошову винагороду. Тому зранку хлопці намагалися прокинутись якомога раніше.

***

Віншую вам нині, усі добрі люди,

Нехай Божа поміч завжди з вами буде.

Нехай тої днини, кожної години,

Бог благословить, біда хай загине.

Хай у вас все родить, жито і пшениця,

І всякеє збіжжя і всяка пашниця,

Зичу вам щастя і многая літ!

І вашій хатині, і вашій родині!

І всіх хто є в хатці, і всій Україні!

Христос ся рождає!

Щедрівок у більшості регіонів України співали на Старий Новий Рік 13−14 січня. Дівчата починали щедрувати звечора до опівночі 13 січня. Парубки в цей час «водили Маланку»: вбирались у костюми Маланки, Василя, Цигана, Смерті, Кози та інших фольклорних персонажів. А у деяких областях щедрувати йдуть 18 січня, напередодні Водохреща.

Нагадаємо, напередодні Водохреща, 18 січня у православних — Голодна кутя. Весь день віряни не їдять, а коли засяє перша зірка, сідають до столу, на який виставляють тільки пісні страви та обов'язкові кутю та узвар. У храмах ввечері проводять службу та освячують воду, яка, на думку вірян, має помічну силу і не втрачає її протягом року.

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