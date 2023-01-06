«Ритм шалений!»: в США стартував конкурс «Міс Всесвіт-2022»

У Новому Орлеані (США) стартував один із найпрестижніших конкурсів краси «Міс Всесвіт-2022». Україну на ньому представляє 28-річна модель та волонтер Вікторія Апанасенко, яка нещодавно презентувала національний костюм. Відомо, що фінал конкурсу відбудеться 14 січня, а боротися за корону королеви краси Вікторія має з учасницями з 90 країн світу!

Традиційно усі учасниці конкурсу прибувають до країни його проведення заздалегідь, щоб брати участь у конкурсі національного костюма, фотосесіях, роздавати інтерв'ю та ходити на благодійні обіди. Вікторія летіла з України зі значним багажем вбрання від українських дизайнерів, зробивши зупинку в Польщі.

«20 годин без сну, дорога під звуки повітряної тривоги, вибухів, дронів-камікадзе та ракет…» — написала дівчина на своїй сторінці в Instagram.

Вже у Новому Орлеані Вікторія одразу поринула в роботу на конкурсі — провела кілька фотосесій та дала інтерв'ю.

«Ви повинні розуміти, що війна триває, — сказала Вікторія у бліцінтерв'ю організаторам. - І вам не потрібно бути українцями, щоби підтримувати Україну. Треба лише бути людьми. Моліться за нас. Ми боремося за нашу свободу, і я сподіваюся, що ми переможемо».

Відомо, що конкурс національних костюмів — один з видовищних на «Міс Всесвіт» — відбудеться 11 січня.

«Ритм просто шалений! — написала Вікторія після декількох днів у Новому Орлеані. — Але це так захоплює! Всі дівчата просто неймовірні, й кожна з них особлива, кожна з них надихає та захоплює! В кожній — справжній Всесвіт. Безмежно вдячна бути частиною такої неймовірної команди».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як Злата Огнєвіч з волонтерами нещодавно допомогла розібрати завали після ракетного удару.

Фото з instagram

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