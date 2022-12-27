Аромат на весь дім: готуємо німецьке печиво у вигляді зірок зі спеціями

У кожного народу є свої національні страви, які обов'язково присутні на святковому столі, включно з різними солодощами, десертами, випічкою. Європейська випічка має дуже далеку традицію і являє собою переважно солодкі, пряні кондитерські вироби. Одеситка Ольга Буравчук, яка наразі мешкає у Німеччині, поділилась рецептом пряного мигдального печива у вигляді зірки — Zimtsterne.

Інгредієнти: 3 яєчні білки

350 г меленого мигдалю (може знадобитися трохи більше)

200 г цукрової пудри

3 ч.л. кориці

1 або 2 пакетики ванільного цукру

1 ч.л. свіжовичавленого лимонного соку

Мигдаль можна брати очищений і неочищений, на смак це не впливає, а кориця все одно забарвлює тісто. Замість ванільного цукру можна додати ванілін на кінчику ножа.

Приготування

Змішати мигдаль і корицю в мисці. Збити 2 білки з дрібкою солі та 100 г цукрової пудри.

Поступово вмішати збиті білки в мигдалеву масу. Отримане тісто має бути досить липким, але не рідким. Якщо тісто здається рідкуватим потрібно додати ще пару столових ложок меленого мигдалю. Тісто розкачати між двома шарами харчової плівки приблизно 0.5−1 см завтовшки. Вирізати зірочки і перенести на деко, застелене пекарським папером. Увімкнути розігріватися духовку на 150 °C. Збити білок, що залишився, зі 100 г цукрової пудри та чайною ложкою лимонного соку. Змастити зірочки отриманою глазур'ю. Випікати 10−15 хвилин.

Печиво має підсохнути, але верхня глазур має залишитися білою. Якщо перетримати зірки в духовці, глазур почне набувати карамельного відтінку, втім на смак це сильно не впливає. Не знімати зірки, поки не охолонуть.

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