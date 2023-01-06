Ситуація невтішна: в «Укренерго» розповіли, чим загрожує похолодання у найближчі години

Значне похолодання, яке очікується найближчим часом, призведе до стрімкого збільшення енергоспоживання. Наразі енергосистема не в змозі покрити його у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, зокрема, і найпотужнішої — Запорізької АЕС.

Про це 6 січня повідомили в національній енергетичній компанії «Укренерго».

Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведено ліміти споживання. Вони діють з 8:00 до 23:00.

Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.

В четвер, 5 січня, через перевищення лімітів у більшості областей запроваджувались аварійні відключення. У нічний же період електростанції наразі виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

Українців просять розумно споживати електроенергію та користуватися енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання.

Нагадаємо, мешканців Київщини попередили про різке похолодання найближчим часом. Показники термометрів опустяться до -11 градусів. Прогнозують також дощ, який перейде у сніг.

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