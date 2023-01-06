В Києві різко погіршиться погода: влада звернулась до водіїв з важливим проханням

У Києві в п'ятницю, 6 січня, очікується погіршення погоди, можливий дощ зі снігом та ожеледиця.



Міська влада закликала водіїв враховувати ци обставины й утриматися від поїздок.

«Протягом доби, 6 січня, прогнозується значне зниження температури: з -1°С вранці, до -7°С увечері. Вітер 7−12 м/с. Очікуються опади у вигляді дощу з переходом у сніг. На дорогах, шляхопроводах, тротуарах можливе утворення ожеледиці.



Закликаємо водіїв враховувати погодні умови, бути максимально обережними та дотримуватись правил дорожнього руху. По можливості утриматися від поїздок приватним автотранспортом», — йдеться у повідомленні.



За даними синоптиків, зниження температури триватиме не лише у суботу, а й у неділю.

На Різдво температура повітря у столиці буде близько -11°С.

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