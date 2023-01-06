Чому піарять та героїзують Поворознюка, який крав у держави: думка екснардепа Черненка

Олександр Поворознюк хизується на камеру тим що грабував державу, але його піарять та героїзують. Ймовірно, він може увійти до партійного списку «Слуги народу». Про це пише екснардеп Олександр Черненко на своїй сторінці в Facebook.

«Хамсько-жлобувате створіння, яке розмовляє через слово матом, хизується на камеру тим, що грабував державу. Найголовніше його досягнення в житті — це ряд судимостей. Давно думав що час таких типажів закінчився ще у лютому 2014-го, разом із запитом певної частини суспільства на шапкокрадів. Тут, до речі, Поворознюк якісно переплюнув самого „проффесора“.У нього виявилось аж три судимості — одна з яких за статтею 86 КК України („Розкрадання державного або колективного майна шляхом крадіжки. Таємне викрадення державного або колективного майна“)», — написав Черненко.

Як доказ він наводить відео, де Поворознюк визнає крадіжку державного майна.

«Я вам скажу чесно — оці руки дуже багато крали, дуже багато крали. Я ж кажу відверто — я крав у держави», — йдеться у відео з інтерв’ю Поворознюка, яке публікує Черненко у дописі.

На думку екснардепа, Поворознюка зараз піарять для того, щоб потім він увійшов до партійного списку провладної партії.

«В мене просте питання: навіщо люмпенізувати український народ? Навіщо піарити таких персонажів? Ми вже «наїлися» зеків. Один з них навіть президентом був. Не здивуюся, якщо побачимо цього «воїна» в списках «слуг народу», — запитав Черненко.

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