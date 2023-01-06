«Він просто особливий хлопець»: колишній спаринг-партнер Усика та Ф'юрі дав прогноз на мегабой за чотири пояси

Британський боксер-суперважковаговик Девід Аллен (20 перемог, 17 з них — нокаутом, 2 нічиї, 5 поразок), який погрожував наприкінці 2020 року завершити спортивну кар'єру, поділився своїм прогнозом на бій за титул абсолютного чемпіона світу між його співвітчизником Тайсоном Ф'юрі та українцем Олександром Усиком.

«Вони обидва видатні боксери, два найкращі таланти цього покоління суперважкої ваги, — поділився Аллен, який був спаринг-партнером і Ф'юрі, і Усика, з Youtube-каналом Boxing UK. — Але все ж таки думаю, що Тайсон переможе, оскільки він занадто великий. Яким би блискучим боксером не був Олександр, але він не є великою одиницею, фізично далеко не найсильніший у дивізіоні.

Ф'юрі — справді особливий хлопець. Від нього виходять флюїди спортсменів, які здатні робити все, що завгодно у своїй ніші. Про Усика я можу сказати те саме, але різниця в габаритах величезна, і цей факт зіграє свою роль".

Девід Аллен у тренувальному таборі Тайсона Ф'юрі

Примітно, що Аллен говорив про завершення кар'єри після того, як ледь не був нокаутований Усиком у тренувальному таборі українця перед поєдинком із Дереком Чісорою. Але потім передумав та провів із того часу два переможні поєдинки, а тепер чекає на дзвінок від представників команди українця. «Вони сказали мені, що якщо Олександр битиметься з Ф'юрі, мене запросять до тренувального табору, тому що стилістично я ідеально підходжу під стиль Тайсона. І коли про бій буде оголошено офіційно, у мене буде кілька цікавих телефонних розмов. Один — із представниками Усика, інша — із Ф'юрі, якому я скажу: «Я збираюся поїхати до України, приятелю. Звісно, якщо ти не проти».

Девід Аллен з Олександром Усиком

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик у відповідь на образи вигадав веселе прізвисько для Ф'юрі.

30

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram