У відповідь на образи: Усик придумав веселе прізвисько для Фьюри

Поки володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі, якому належить операція на лікті, сипле образами на адресу чемпіона за версіями WBA Super, IBF, WBO та IBO українця Олександра Усика, наш співвітчизник знаходить у цьому привід для глузування з епатажного британця.

На своїй сторінці в Instagram українець опублікував селфі з нещодавньої зустрічі з Циганським королем після його переможного бою з Дереком Чисорою, підписавши при цьому «Пузіко, як справи» з натяком на пивний живіт свого майбутнього суперника та у відповідь на його висловлювання про «дрібність» кримчанина.

А тим часом співпромоутер британця Боб Арум анонсував, що вже наступного тижня стануть відомі остаточні дата та місце проведення об'єднавчого бою між його підопічним та Усиком.

«Я думаю, що обидва бійці хочуть битися, і це великий крок у правильному напрямку, — розповів Арум в ефірі Fight Hub TV. — Ми вислуховуємо пропозиції з усього світу. Сподіваюся, що наступного тижня ми анонсуємо бій. Він може відбутися на Близькому Сході або на „Уемблі“ перед очима 95 тисяч людей. Наразі британські вболівальники підтримують бокс так, як більше ніде у світі. Ми зібрали 65 тисяч фанатів на бою Ф'юрі — Чісора, і це був аншлаг. Це максимум, який нам дозволили пустити на арену. Коли Ф'юрі проводив попередній бій, там була інша місцева влада, і вона дозволила нам пустити 95 тисяч людей — ми заповнили всі місця. Тож ніхто не зрівняється з британськими фанатами».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик назвав суперника, з яким не хотів би зустрітися в рингу.

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