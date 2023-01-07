Ризиковані авантюри Терезів, фінансовий зліт у Дів та цікаві знайомства у Риб: гороскоп на 7 січня 2023 року

Астрологи вважають, що 7 січня, на Різдво день буде вдалим для того, щоб зробити перший крок для реалізації запланованого. Однак не слід забувати про спілкування з рідними та близькими, яких потрібно обов'язково привітати зі святом. А ще сьогодні — повня у знаку Рака, коли потрібно приділяти час вирішенню робочих питань, але утримуватися від прийняття важливих рішень, далеких подорожей, зміни роботи і не екстрених операцій. Слід пам'ятати, що Меркурій залишається ретроградним — цей період завершиться 18 січня.

Овен

Настає сприятливий день для спілкування, змін в особистому та суспільному житті. Ви знайдете підтримку та розуміння у людей, яких раніше не вважали своїми союзниками. Не виключено, що робота вимагатиме від вас більшої зосередженості, ніж зазвичай, проте позитивні результати з лишком окуплять зусилля. Схильність до оригінальності, екстравагантності у вчинках, нестандартний підхід до будь-якої справи допоможуть створити яскраве свято, яке запам'ятовується в особистому житті, пише slovofraza.com.

Телець

Сприятливий час реалізації задумів. Не виключений позитивний поворот подій, проте слід уникати різких, категоричних висловлювань на адресу товаришів по службі або розмови на підвищених тонах з начальством — вам доведеться відступити, бо позиції противника виявляться сильнішими. Не давайте пристрастям залучити вас у непотрібний конфлікт.

Близнюки

Сприятливий день для початку нової справи. Сьогодні у чоловіків-Близнюків з'явиться можливість блиснути талантами, виявити всі свої здібності. Проте ті, хто обмірковує новий діловий проект, мають заручитися підтримкою партнерів чи схваленням впливових покровителів. Ухвалюючи рішення, будьте обережні. У другій половині дня можлива зустріч зі старими друзями. Постарайтеся не згадувати про старі сварки.

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Рак

Сприятливий день, який обіцяє підтримку вищих сил, покровителів, партнерів. Зростуть життєвий потенціал, везіння, діяльність. Без особливих зусиль ви зможете здійснити безліч вигідних ділових операцій або домогтися уваги людини, яка вас цікавить.

Лев

Гармонійний день. Відкриються широкі можливості для активного відпочинку, творчості та самовираження. Вас відрізнятимуть врівноваженість, вміння дотримуватися традицій та загальноприйнятих норм. Сміливо беріться за будь-яку справу, оскільки скрізь ви зможете досягти успіхів. Прекрасний день для кохання та романтичних пригод. В результаті ви відчуєте оновлення почуттів, аж до закоханості.

Діва

Вдалий у всіх відношеннях день. Зірки обіцяють сприятливу ситуацію для фінансового зльоту. Не випускайте ініціативу зі своїх рук, не відмовляйтеся від допомоги — порада і підтримка довірених людей якраз доречні. Сьогодні можна підвести межу під старими планами, справами чи контактами. Ймовірні події чи новини, які благотворно вплинуть на ваші справи.

Терези

Природжена цікавість, прагнення нового і незвіданого, спрага змін можуть штовхнути вас на щось ризиковане або явну авантюру. Прагнення відчувати долю або грати зі смертю може призвести до фінансових втрат або різкого погіршення самопочуття. Перешкоди на шляху або непорядна поведінка партнера можуть привести вас до шаленої люті, а відсутність розуміння з боку близьких — довести напругу до краю. Єдиний порятунок — у вмінні прощати образи.

Скорпіон

Гороскоп на сьогодні не рекомендує розпочинати нові справи або пускатися у явні авантюри. Спробуйте завершити всі розпочаті проекти. Ймовірно, гордість та оптимізм жінок-Скорпіонів дозволять їм подолати кризу в особистих відносинах або з честю вийти із заплутаної ситуації. Не виключена романтична зустріч із людиною, яка може стати вашим супутником на багато місяців, а можливо, й роки. Чоловікам-Скорпіонам протипоказані поспіх, вітряність та легковажність у обіцянках. Це може стати приводом для сварок з близькими людьми. Ймовірно, ваша супутниця не розуміє ваше справжнє до неї ставлення.

Стрілець

Вдалий день для планування нових справ. Існує ймовірність помітного поліпшення вашого фінансового становища, проте не слід ризикувати: ваша довірливість та деяка наївність можуть зіграти з вами злий жарт. Стрільців першої декади космічні впливи підштовхнуть до оновлення та пошуку нових сфер діяльності, а у Стрільців другої та третьої декади надлишок енергії викличе агресивність чи незадоволеність досягнутими результатами.

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Козеріг

Сприятливий день для нового знайомства, подружніх стосунків, веселощів. Не втрачайте можливості досягти успіху в особистому житті. Сприятливий день для вирішення любовних чи сімейних проблем. Впевненість у своїх силах та оптимізм допоможуть вам завоювати прихильність партнера.

Водолій

Вдале розташування зірок обіцяє успіх у комерційних операціях. Життєвий потенціал та особиста чарівність знаходяться на високому рівні, що забезпечить реалізацію всіх ідей, задумів та починань. Стратегічне мислення, вміння бачити за дрібними деталями головне принесуть високі результати.

Риби

День віщує вам зустрічі та цікаві знайомства. У Риб творчих професій з'явиться можливість висловити свій внутрішній світ; загостриться здатність до глибокого сприйняття духовних цінностей. Сприятливий день для відпочинку, духовного перетворення, подолання сумнівів. Добре провести день поза домом, займаючись сім'єю, дітьми. Небажаним є вживання алкогольних напоїв, м'ясної їжі.

Ексклюзивний гороскоп на січень, що склала для всіх знаків зодіаку астрологиня Людмила Булгакова, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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