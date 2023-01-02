Відома астрологиня назвала найбільш небезпечні дати січня 2023 року

Останній цикл ретроградного Меркурія, який розпочався 29 грудня 2022 року й триватиме аж до 18 січня, несе небезпеку та несприятливі події для людей.



Про це у своєму прогнозі заявила відома астрологиня Анжела Перл.



«Ретроградний Меркурій повертатиметься з 24 градуси Козорога до 8 градусів, а потім знову від 8 до 24. Тіньовий період буде до 7 лютого 2023 року. З 18 січня вже справи почнуть просуватися вперед, але якщо ви хочете почати щось дуже важливе й надовго, тоді бажано не розпочинати це до 7 лютого», — сказала Перл.



Астрологиня каже, що погані події можуть супроводжувати людей й раніше, й пізніше — адже є ще й тіньовий період ретроградного Меркурія.



Також Перл впевнена, що якщо немає можливості відкласти важливі справи на період після 7 лютого, їх можна намітити на будь-який день, крім 8 лютого — дати розвороту планети.



«Дати розвороту Меркурія найбільш несприятливі. Літаки можуть затримуватися, ви можете потрапити у пробку і не встигнути на потяг, машина може зламатися, можете забути вдома паспорт. Або цього дня щось бронюватимете й помилково вкажете не той місяць або не той рік. Якісь такі прикрі помилки можуть бути», — підсумувала астрологиня.



Нагадаємо, Влад Росс розповів, що у 2023 році на нас чекає знакова подія — перехід Плутона на знак Водолій. Плутон — повільна планета, вона залишить знак Козорога після 15 років перебування у ньому. Ця важлива астрологічна подія відкриває нову сторінку. 2023-й стане роком переходу до нового й поки що незвіданого.

У найближчій перспективі Росс прогнозує серйозну небезпеку для великих міст України.



Також астролог вважає, що у 2023 році російський диктатор володимир путін закінчить своє земне існування, але помре він не власною смертю.

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