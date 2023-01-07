Українцям із дітьми майже втричі збільшили суму однієї з соцвиплат, але змінили умови її отримання

В Україні, де оновлено правила виплат соцдопомоги та пільг, у тому числі й на дітей, збільшено розмір компенсації вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» — з 2272 грн до 6700 грн.

Як повідомляють у Мінсоцполітики, також змінено окремі умови надання цієї послуги для забезпечення отримання підтримки саме тими, хто її найбільше потребує. Так, згідно з урядовою постановою, компенсація послуги з догляду за дитиною до трьох років надається у разі здійснення догляду за дитиною з інвалідністю, або у разі, якщо один із батьків чи опікунів є особою з інвалідністю I або II групи.

«Уряд також схвалив рішення щодо збільшення розміру компенсації послуги з одного прожиткового мінімуму (а у разі догляду за дітьми з інвалідністю з двох прожиткових мінімумів на дітей віком до шести років) до однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Таким чином, сім’я на відшкодування послуги няні зможе щомісяця отримувати 6 700 гривень замість 2 272 гривень», — зазначили у міністерстві.

Урядовою постановою визначено механізм нарахування компенсації послуги у залежності від фактичного часу здійснення такого догляду за дитиною на підставі акту про надану послугу «муніципальна няня».

Зазначається, що протягом січня 2023 року батьки, опікуни дитини віком до трьох років, які отримують відшкодування вартості послуги «муніципальна няня», мають підтвердити своє право на таку компенсацію.

Для цього потрібно подати структурним підрозділам з питань соціального захисту населення відповідні документи.

Нагадаємо, що держава гарантує жінці декретні виплати, розмір яких залежить від того, чи була вона офіційно працевлаштована, а також від виду зайнятості.

Фото зі сторінки Мінсоцполітики

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