Повторно звертатися до уповноважених органів не треба: оновлено правила виплат соцдопомоги та пільг

Постановою Кабміну від 27 грудня 2022 р. № 1460 повторно оновлено підходи до надання державної соціальної допомоги та пільг під час воєнного стану. При цьому порядок призначення та виплати залежить від виду державної соціальної допомоги.

«Строк раніше призначеної допомоги продовжується на період воєнного стану та протягом місяця після його припинення чи скасування і стосується: допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність; щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею; тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», — повідомляє «Юридичний порадник для ВПО».

Відповідно протягом воєнного стану повторне звернення до уповноважених органів отримувачів зазначених видів допомог не вимагається. У разі завершення бойових дій або тимчасової окупації виплата автоматично продовжується у поточному та наступному місяці після такого виключення.

«Особам, які не проживають на відповідних територіях, виплата без подання заяв продовжується лише до 31 грудня 2022 року (включно) і стосується: державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; допомоги на дітей одиноким матерям; тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; пільг, які було призначено раніше».

Згідно із розʼясненням Мінсоцполітики, допомога на проживання ВПО — це окремий вид допомоги.

«А дія «довідки переселенця» та виплат може бути скасована з підстав, передбачених ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод ВПО», а саме у разі, якщо ВПО:

подала заяву про відмову від довідки;

повернулася до покинутого місця постійного проживання;

виїхала на постійне місце проживання за кордон;

подала завідомо недостовірні відомості;

скоїла кримінальне правопорушення, яке є підставою для скасування довідки".

Нагадаємо, громадянам, які отримали статус безробітного, цього року зменшили виплати.

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