Благала не вбивати: у Києві винесли вирок карному злочинцю, який викинув жінку з сьомого поверху

У Києві суд виніс вирок уроженцю Донеччини, який влітку 2022 року виштовхнув свою цивільну дружину з сьомого поверху — 39-річна жінка загинула.

Деснянський райсуд столиці визнав чоловіка, який раніше був засуджений за розбій, винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу), призначивши йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, пише «Вечірній Київ».

Трагедія сталася 24 серпня, у День незалежності, коли між чоловіком, який був нетверезим, та його подругою сталася сварка. У вироку вказується, що чоловік взяв жінку за ноги й перехилив через балкон. Його жертва пручалася, вона встигла схопитися обома руками за бильце балкона у нижній частині дерев’яної віконної рами, але вбивця відштовхнув її руки й та полетіла до низу.

У суді обвинувачений заявляв, що жінка сама випала з балкона. Мовляв, на балконі вони цілувалися, а потім вона сіла на парапет спиною до вулиці й перехилилась через балкон…

Втім, як розповіла виданню речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, суд спростував його версію, ґрунтуючись на доказах, наданих стороною обвинувачення, висновках експертиз і показаннях свідків.

З’ясувалося, що обвинувачуваний часто розпускав руки. Одного разу так штовхнув свою цивільну дружину, що вона вдарилася обличчам об косяк та мала велику гематому. Жінка зізнавалася двоюрідній сестрі, що боїться співмешканця. Родичка загиблої вважала, що між її сестрою та її цивільним чловіком «любові не було, а тільки залякування».

До того ж, кілька перехожих на власні очі бачили, як обвинувачений викидав жінку з балкона. А одна з місцевих жительок навіть крикнула вбивці, що бачила, як той розправився з бідолашною. Вона також чула, як жінка благала чоловіка не вбивати її. Обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого, суд не знайшов.

Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік зарізав власну дружину, після чого наклав на себе руки, викинувшись з вікна на 16 поверсі.

Фото — скріншот

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