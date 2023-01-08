Помер зірка трьох «Термінаторів»

На Гаваях помер популярний американський актор Ерл Боен. Йому був 81 рік. Восени у Боена діагностували четверту стадію раку легень.

Ерл Боен народився 8 серпня 1941 року у Нью-Йорку. Кар'єру актора він розпочав у 1974 році. Грав переважно ролі другого плану, але робив це яскраво та цікаво, за що його й запам'ятали мільйони глядачів у різних країнах світу.

Візитною карткою актора стала роль психіатра Пітера Сільбермана, яку він зіграв у трьох частинах «Термінатора». До речі, Боен є єдиним окрім Арнольда Шварценеггера, хто знявся у трьох перших картинах цієї культової серії — «Термінатор» (1984 рік), «Термінатор 2: Судний день» (1991 рік) та «Термінатор 3: Повстання машин» (2003 рік).

Серед інших фільмів, які мали успіх у глядачів у різний час, Ерл Боен грав у комедіях «З дев'яти до п'яти», «Людина з двома мозками», «Моя мачуха — іншопланетянка», у фантастичному бойовику «Нація прибульців», у фільмі жахів «Дантист». Крім того, актор знімався у багатьох серіалах та озвучував персонажів мультфільмів.

У Ерла Боена залишилися дружина, дочка та двоє онуків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть голлівудського актора Кларенса Гільярда-молодшого, який грав у культовому бойовику «Міцний горішок».

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