Помер популярний американський актор, зірка бойовиків «Найкращий стрілець» та «Міцний горішок»

У понеділок, 28 листопада, у США помер популярний голлівудський актор та продюсер Кларенс Гільярд-молодший. Йому було 66 років. Причина смерті поки що не називається. Пік кар'єри актора припав на 80-ті роки. Потім він зосередився на викладанні акторської майстерності та став професором в університеті штату Невада у Лас-Вегасі.

Гільярд-молодший дебютував у культовому бойовику «Найкращий стрілець» (Top Gun) у 1986 році. Його партнерами по фільму були Том Круз та Вел Кілмер. У тому ж році Кларенс знявся ще в одному помітному бойовику — «Малюк-каратист 2».

Через два роки актор зіграв комп'ютерного лиходія Тео в «Міцному горішку». Його персонаж зламав унікальну систему захисту сховища у хмарочосі, яку захопила група злочинців на чолі з Гансом Грубером (Алан Рікман). Перешкодити грабіжникам зміг лише Джон Маккейн у виконанні Брюса Вілліса.

Кларенс Гільярд-молодший у ролі Тео у бойовику "Міцний горішок"

Після приголомшливого успіху «Міцного горішка» Кларенс Гільяр-молодший знімався переважно у серіалах. Найуспішнішими були судова драма «Метлок» і бойовик «Вокер, техаський рейнджер» з Чаком Норрісом.

Кларенс був одружений двічі. У нього залишилося шестеро дітей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть популярного голлівудського актора Генрі Сільви. Він прославився, граючи лиходіїв у бойовиках та трилерах.

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