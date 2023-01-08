«Спокійної ночі не сталося»: окупанти двічі обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії

Російські загарбники в ніч проти 8 січня знову вдарили по Дніпропетровській області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.



Близько півтора десятка снарядів прилетіло до Червоногригорівської та Мирівської громад. На щастя, люди не постраждали.



«Сьогодні спокійної ночі не сталося… Російські окупаційні війська двічі спрямовували свою важку артилерію на Нікопольщину. Ударили по двох громадах — Червоногригорівській та Мирівській. Туди прилетіли з півтора десятки снарядів. Люди не постраждали.

Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій — з'ясовують наслідки атак" , — повідомив чиновник.



В інших районах обійшлося без надзвичайних ситуацій.



Нагадаємо, у «різдвяне перемир'я», оголошене путіним, ворог завдав ударів по Бахмуту, Соледару та інших населених пунктах Донбасу.

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