40.01 / 40.80 41.60 / 42.71
Київ: -10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

«Палили надто потужно»: в окупованому Метітополі пролунала серія вибухів

9:36 8 січня 2023
вибухи у Мелітополі

У ніч проти 8 січня, коли російські загарбники завдали удару по Донецькій області, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунала серія потужних вибухів. Після цього кілька годин поспіль відбувалася детонація снарядів.

Вибухи були на захопленому окупантами заводі «Гідромаш», де вони розмістили чергову військову базу. Про це у Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За словами мера, дим над захопленим терористами заводом клубочився навіть уранці.

Поки невідомо, скільки особового складу та техніки путінської армії було утилізовано внаслідок нічної «бавовни».

«Занадто голосно було на захопленому рашистами заводі Гідромаш, де вони розмістили чергову військову базу. Окупанти курили настільки потужно, що гуркіт тривав кілька годин, запальна хвиля вибила вікна сусідніх будинків, а дим над заводом клубився навіть вранці. Чекаємо подробиць, скільком оркам і ворожій техніці зашкодило паління», — написав Федоров.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ знищили 430 окупантів, загальні втрати ворога з 24 лютого склали 111 170 військових.

306

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Девід Хей із двома красунями

Ексчемпіон світу з боксу живе одразу з двома красунями (фото)

Номерні знаки

На українських автомобілях з'являться нові номерні знаки: що потрібно про них знати

Пригожин

Попереду буде «різанина»: відомий соціолог про долю пригожинських зеків

Верховна Рада

Зарплата більша, відпустка довша: у Раді готують сюрприз українцям, які працюють по ночах

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту