«Палили надто потужно»: в окупованому Метітополі пролунала серія вибухів

У ніч проти 8 січня, коли російські загарбники завдали удару по Донецькій області, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунала серія потужних вибухів. Після цього кілька годин поспіль відбувалася детонація снарядів.



Вибухи були на захопленому окупантами заводі «Гідромаш», де вони розмістили чергову військову базу. Про це у Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.



За словами мера, дим над захопленим терористами заводом клубочився навіть уранці.



Поки невідомо, скільки особового складу та техніки путінської армії було утилізовано внаслідок нічної «бавовни».



«Занадто голосно було на захопленому рашистами заводі Гідромаш, де вони розмістили чергову військову базу. Окупанти курили настільки потужно, що гуркіт тривав кілька годин, запальна хвиля вибила вікна сусідніх будинків, а дим над заводом клубився навіть вранці. Чекаємо подробиць, скільком оркам і ворожій техніці зашкодило паління», — написав Федоров.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ знищили 430 окупантів, загальні втрати ворога з 24 лютого склали 111 170 військових.

306

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram