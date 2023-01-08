Окупанти залучають росгвардію для розправи над мобілізованими, готовими здатися у полон ЗСУ, — Генштаб

Противник продовжує спроби наступати на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне становище на Куп'янському напрямі. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області у межах адміністративного кордону, успіху не має, повідомили у Генштабі.



Для підтримки військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв серед особового складу окупаційних військ, які діють на Запорізькому напрямку, росіяни залучили підрозділи росгвардії.

Стало відомо, що 5 січня поблизу населеного пункту Чистопілля було розстріляно 6 осіб, які хотіли здатися у полон Силам оборони України.

«З метою дискредитації українського військового керівництва противник поширює дезінформацію про підготовку вогневої поразки Силами оборони медичних закладів Луганщини, де проходять лікування поранені російські загарбники», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, українська авіація протягом цієї доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, а також 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Наші захисники збили три ворожі БпЛА типу «Орлан», й 3 вертольоти: по одному Мі-24 та Ка-52, а тип ще одного — уточнюється.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили два райони зосередження живої сили та склад пально-мастильних матеріалів окупантів.

Нагадаємо, сьогодні загальні втрати особового складу російських окупаційних військ в Україні вже перевищили 111 тисяч осіб.

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