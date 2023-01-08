Російські війська, попри обіцянки кремля припинити вогонь на Різдво, продовжували обстрілювати позиції ЗСУ та населені пункти у Запорізькій області. Під удари окупантів потрапила місія Організації Об'єднаних Націй, яка везла гуманітарний вантаж до Оріхового.



Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в етері телемарафону «Єдині новини».



Чиновник констатував, що країна-агресорка не дотримувалася своїх закликів до «різдвяної тиші» 6 — 7 січня, і порушувала власні обіцянки не вести обстріл у ці дні.



«7 січня у нас на Запоріжжі була делегація Організації Об'єднаних Націй, була керівниця гуманітарної місії в Україні Деніз Браун. Було погоджено, що не буде обстрілів, проте на жаль, сторона агресора, яка обіцяла, що не стрілятиме, у суботу вранці обстрілювала навіть місію ООН, яка привезла до Оріхова гуманітарну допомогу», — сказав Старух.



Чиновник підкреслив, що окупанти продовжують нехтувати правилами ведення війни та б'ють по мирному населенню.



«росія — „православний талібан“, який не розуміє будь-що святе й нехтує всіма правилами людського співіснування», — зазначив Старух.



Нагадаємо, за перші три години російського «перемир'я» окупанти 14 разів обстріляли Луганську та Донецьку області. Внаслідок обстрілів загинув мирний житель. На Донеччині постраждали промислові об'єкти, житлові будинки, тепломережі.

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