Тельці та Леви можуть розраховувати на прибуток, а Скорпіони мають пам'ятати, що мовчання — золото: гороскоп на 9 січня 2023 року

Розпочався другий тиждень січня. Як стверджують астрологи, дні з 9-го по 15-те пройдуть під управлінням сприятливої енергії. Втім, сьогодні представникам усіх знаків зодіаку потрібно добре контролювати свої емоції — погані думки можуть позначитися на житті. Також важливо у цей день боротися з лінощами — удача супроводжуватиме активних людей.

Овен

Не чекайте від цього дня надто багато. Деякі ваші плани сьогодні не можуть бути реалізовані, доведеться задовольнятися малим. Можливі конфлікти з людьми, від яких багато що залежить у вашому житті. Не виключено, що ви замислитеся про припинення якоїсь давньої співпраці чи відносин, які відігравали у вашому житті важливу роль. Але із такими рішеннями краще не поспішати, стверджує slovofraza.com.

Телець

На Тільців цього січневого дня чекає виграш, додатковий прибуток, бонус при покупці або інша форма поповнення гаманця. Можливо, зіграє роль ваша дружба з шефом або посада, яку ви займаєте. Негативною тенденцією дня є схильність до марнотратства та переїдання, особливо якщо ви довго відмовляли собі в чомусь. У ділових питаннях намагайтеся не піддаватися азарту, інакше легко втратите те, що отримали. Не виключено, що ви захочете пожертвувати частину грошей на експериментальний чи благодійний проект.

Близнюки

Загальний фон дня для Близнюків позитивний. Перед вами відкриється нова дорога або ви матимете можливість продовжити стару вдалу справу. Емоційне піднесення дозволить не помічати негативних нюансів або розглядати їх із позитивного боку. Ви можете тимчасово перетворитися з консерватора на радикала. Несподіваний поворот обставин допоможе зняти психологічні затискачі або усуне з вашого шляху зовнішню перешкоду.

Рак

Гороскоп на сьогодні каже, що Раки аж до вечора будуть готові жити та діяти на межі своїх можливостей. Багатьох представників знаку відрізнятимуть емоції, що зашкалюють, революційні настрої, завищені запити. В особистому та сімейному житті можливий крах ідеалів з подальшим відродженням та здобуттям нових перспектив. Якщо хочете проявити себе, уникайте рутини, шукайте нестандартні рішення. Чим незвичайніші обставини, тим більше у вас шансів випробувати себе на стійкість або продемонструвати свою силу.

Лев

Левам зірки дозволять сьогодні вирішити фінансові питання та обіцяють прибуток. Любовні стосунки можуть складатися досить легко і грунтуватимуться на основі спільних інтересів. Вам не слід сваритися з партнерами, від яких залежить матеріально; уникайте конфронтації.

Діва

Дівам гороскоп радить на цей день планувати справи, які вам приємні та цікаві. В іншому випадку ви без зайвих емоцій виконуватимете роботу і не отримуватимете від цього задоволення. Можливі нові романтичні захоплення, початок серйозних відносин.

Терези

Народжені під знаком Терезів не будуть налаштовані займатися рутинною роботою: у голові шумітиме вітер далеких мандрівок. Зірки радять Терезам поєднати приємне з корисним, зайнявшись плануванням своєї відпустки, навіть якщо до неї ще далеко. Це подарує вам виразну мету на майбутнє, потужний позитивний заряд і дозволить змиритися з буденною реальністю.

Скорпіон

Сьогодні Скорпіонам краще не ділитися важливою інформацією із товаришами по службі, колегами та сторонніми людьми. Це може спричинити крах планів. Також представникам цього знаку варто менше спілкуватися з тими, хто викликає у них негатив.

Стрілець

Стрільці цього дня щиро радітимуть усьому, що піднесе їм доля. Можливі кардинальні зміни в різних сферах життя, що вже зарядить позитивом. Рекомендується доробити те, що залишили «на потім», а також остаточно вирішити, що «головне», а що «другорядне».

Козеріг

Вдалий день для Козерогів. Можна досягти успіху в багатьох починаннях, проте легкими перемоги не будуть. Шукайте справу, яка серйозно захопить вас, займе всі ваші думки — саме вона відкриє привабливі перспективи. Інші проекти краще відкласти чи доручити їхню реалізацію комусь іншому.

Водолій

У закоханих Водоліїв очікується хитке становище. З одного боку, буде злочином втратити зручний момент для ініціативи. З іншого, багато піде не так, як хотілося б, і успіх у особистих справах мінливий. Навряд чи варто очікувати рівноцінного відгуку на визнання чи крок. Не виключено, що кохана людина вислизатиме або гратиме почуттями. Гороскоп радить знизити градус очікування та задовольнятися тим, чого вже вдалося досягти.

Риби

Для більшості Риб сьогодні щасливий день, оскільки багатьом з вас вдасться нарешті реалізувати давні плани та задуми. Сьогодні, взявши ініціативу на себе, ви зможете витягти зі своїх здібностей максимум можливого.

Нагадаємо, що відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп для всіх знаків зодіаку на січень 2023 року.

Фото Pixabay

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