Завершується перший тиждень січня, друга семиденка, як стверджують астрологи, пройде під управлінням сприятливої енергії. Якими будуть дні з 9 по 15 січня для всіх знаків зодіаку?

Овен

Овнам треба остерігатися неприємних людей. У якості відпочинку можна спробувати скористатися шопінгом. Купівля якихось приємних речей підніме настрій Овнам і допоможе їм вийти на новий рівень щастя. Головне — не захопитися, витрачаючи кошти на непотрібні товари та послуги. Особливу увагу цього тижня варто приділяти фізичному та емоційному здоров'ю. Так, Овнам вдасться з більшою точністю здійснити давні плани, пише slovofraza.com.

Телець

У Тельців очікується дуже непростий тиждень, на якому вони досить сильно втомлюватимуться. Ще експерти радять Тельцям навчитися говорити «ні». Деякі люди попросять Тельців про допомогу, причому ця допомога піде на шкоду. Багато людей цього Знаку можуть геть-чисто забути про свої справи. Робити цього точно не варто. У пріоритеті зараз домашні турботи та свої особисті цілі, про які краще не забувати.

Близнюки

Близнюкам, швидше за все, доведеться трохи більше часу проводити на роботі та у домашніх справах. Зрозуміло, у такому разі їм знадобиться більше енергії та сил. Найнебезпечніше в коханні та спілкуванні з близькими зараз — байдужість. Астрологи радять дослухатися до близьких людей. Вони допоможуть Близнюкам ухвалити правильне рішення у складній ситуації. Ще експерти рекомендують не зважати на чутки.

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Рак

На початку тижня Ракам, можливо, доведеться боротися зі своїми найжахливішими зодіакальними звичками. Ближче до четверга ситуація почне виправлятися, але в п'ятницю, 13-го, краще не ризикувати і не давати ходу своїм емоціям. Щодо роботи та бізнесу, то у ці сім днів працює принцип «хочеш зробити все добре — зроби це сам». Не потрібно просити когось про допомогу, особливо якщо немає бажання потім щось переробляти. Багато проблем вирішаться самі собою, за що Ракам варто буде подякувати вдачі.

Лев

Левам варто звернутися за допомогою до зодіакальної нумерології. Числа-талісмани допоможуть людям цього Знаку залишитися з успіхом у кишені навіть у непростій ситуації. У фінансовій сфері Левам варто навчитися чекати так, наче хижак чекає на здобич. Як тільки з'явиться слушна нагода для нападу, потрібно нею скористатися на сто відсотків. У якості відпочинку можна займатися клопотами по дому. Домашні справи допоможуть Левам змінити трохи обстановку та змістити фокус уваги з роботи на сім'ю і щось важливіше, ніж папери, гроші та проблеми.

Діва

Представники цього знаку будуть опинятися частіше у сприятливому становищі. Астрологи рекомендують мати план «Б» про всяк випадок. Це зведе ризики та небезпеку виникнення проблем до абсолютного мінімуму. У вільний від роботи час експерти рекомендують шукати тишу та спокій. Потрібно відпочивати душею та тілом, змінюючи обстановку. Якщо цього не робити, життя Дів може піти під укіс через сильну втому.

Терези

Терези — це люди, які мають тонку душевну організацію. Цього тижня вони можуть зазнати впливу негативної енергії з боку недоброзичливців, яким захочеться насолити їм. Щоб протистояти поганим людям з більшою ефективністю, астрологи радять користуватися методикою джин шин джитсу. З її допомогою Терези зможуть відкривати чакри, посилювати біополе, усувати дисбаланс позитивної та негативної енергетики в організмі. У роботі та справах краще не забувати про почуття обов'язку та відповідальність.

Скорпіон

Скорпіонам варто почати довіряти своїй інтуїції. Це найкращий час для того, щоб скористатися шостим почуттям. Воно направить цих людей вірним шляхом, допоможе прийняти такі рішення, щоб не завдати шкоди репутації. Це непоганий час для подорожей та ділових поїздок, перетворення домашньої обстановки. Можна також приділити час зміни зовнішності. У відносинах із друзями, другою половинкою та оточуючими в цілому краще йти на конструктивний діалог. Важливо обговорювати все максимально обережно та відкрито.

Стрілець

Успіх з 9 по 15 січня чекає на всіх, хто прагне змін. Якщо дуже хочеться змінити життя, воно неодмінно зміниться. Тут на допомогу прийде закон тяжіння думок. Стрільцям треба думати про хороше, щоб це добре з ними траплялося якнайчастіше. Також необхідно пам'ятати про правило трьох «С» — «станьте самими собою». Нині не можна дозволяти комусь нав'язувати свої думки.

Козеріг

Козероги — типові люди-флегматики за Знаком Зодіаку. Це дає їм відмінну перевагу в роботі та справах, але може стати прокляттям при спробах справити враження на протилежну стать. Людям, народженим під цим знаком, варто бути мрійливими в середині січня. Так вони зможуть підвищити свої шанси на успіх у будь-якій справі. Якщо є мрія, треба думати про неї. Настає час змін, який відкриє перед Козерігами нові дороги та нові можливості.

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Водолій

У Водоліїв очікується сильний приріст фізичної сили та енергії. Це означає, що можна і потрібно більше займатися спортом. Для максимально швидкої реалізації планів у роботі та бізнесі астрологи радять припинити приймати бажане за дійсне. Цей принцип буде дуже корисний і в любовній сфері. Необхідно тверезо оцінювати свої можливості та не боятися рухатися вперед, але без зайвих ризиків.

Риби

Рибам варто побоюватися перешкод, які блокують залучення щастя. Цього тижня потрібно бути гранично обережними, зібраними та уважними. Якщо раптом почнуться проблеми, все залишити і здатися буде найгіршим рішенням. Успіх як ніколи близький — про це Рибам може розповісти їхня інтуїція, яка буде досить сильною в період із 9 по 15 січня. Також у ці сім днів можна братися за нові справи. Важливо закинути вудку і подивитися, що буде. Нестися вперед стрімголов поки що точно не варто.

Раніше астрологиня Людмила Булгакова, яка склала для «ФАКТІВ» ексклюзивний гороскоп для всіх знаків зодіаку на січень, стверджувала, що другий зимовий місяць буде одним із найспокійніших у році.

Фото Pixabay

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